ФК "Нижний Новгород" сыграет с тольяттинским "Акроном" на домашнем поле Спорт

ФК "Нижний Новгород" сыграет с тольяттинским "Акроном" в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба министерства спорта региона.

В сообщении говорится, что 27 сентября (воскресенье) в 16:00 на стадионе "Нижний Новгород" состоится матч между командами ФК "Нижний Новгород" и "Акрон" (Тольятти).

Для сотрудников медицинских лечебных учреждений региона Клуб распределяет билеты из квоты титульного спонсора ФНЛ – БК ОЛИМП на безвозмездной основе. В день матча в кассе № 2, расположенной у третьего гейта, бесплатные билеты врачам и медицинским работникам выдаются при предъявлении справки о работе в медицинском учреждении.

Российский Футбольный Союз, Футбольная Национальная Лига и ФК "Нижний Новгород" напоминают, что ношение масок и перчаток на стадионе является обязательным. Необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты и антисептиками, соблюдать социальную дистанцию.

Вниманию болельщиков!

- 27 сентября с 15:00 вход на стадион будет осуществляться через 1 и 6 гейты.

- Через 1 гейт с 15:00 будет организован доступ на стадион для аккредитованных лиц (журналистов). Аккредитации будут выдаваться волонтерами у левого крайнего входа 1 гейта с 15:00.

- Вход для маломобильных граждан и детей с колясками – через левый крайний вход 1 и 6 гейтов также с 15:00.

Входные группы 1 и 6 на стадионе "Нижний Новгород" будут открыты с 15:00.

Для болельщиков будут организованы точки продажи атрибутики и предматчевых журналов на стилобате трибуны "А" (ближе к трибуне "D").

О работе касс 24, 25 и 27 сентября:

24 и 25 сентября с 12:00 до 18:00 будут работать кассы у 3 гейта стадиона "Нижний Новгород". Там же можно купить абонементы по сниженным ценам.

В день матча, 27 сентября, с 12:00 до 17:00 будут работать кассы у 3 гейта.

Электронные билеты желательно распечатать для прохода в любую входную группу.