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Политика

Глеб Никитин закладывает хорошие основы, чтобы войти в историю Нижегородской области, - Юрий Лебедев

26 сентября 2020 12:35  [84] Политика

"Глеб Никитин закладывает хорошие основы, чтобы войти в историю Нижегородской области", - заявил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Лебедев, говоря о трехлетии Глеба Никитина на посту главы нижегородского региона.

По его словам, любой губернатор входит в историю своей области двумя основными моментами. "Первый - он не должен делать стратегических ошибок в развитии области, поскольку они могут сработать через несколько лет и привести к проблемам. И наш губернатор за последние три года таких стратегических ошибок не сделал. Второй – это, конечно, большие проекты, то, что он оставит в области после своей работы. Здесь надо отдать должное Глебу Сергеевичу – он оставляет хороший след в области. Можно много перечислять, на это не хватит времени. Но то, что мы видим в городе сегодня: капремонт общественных пространств, реконструкция парков, скверов, дворовых территорий, строительство садиков, школ, развязок в Ольгино и Золотово, виадук на Циолковского – это все говорит о том, что большие проекты в области есть и они войдут в историю", - особо отметил Юрий Лебедев.

"У людей могут возникнуть вопрос: а где он деньги берёт? И это третья черта, которая мне нравится в работе нынешнего губернатора – он очень хороший лоббист. Только за счёт областного бюджета эти объекты бы не появились. Это деньги, которые нижегородцы заработали, а федерация их забрала себе, но губернатор сумел сработать так, чтобы эти деньги снова вернуть в Нижний Новгород. Только в этом году будет освоено 28 млрд рублей федеральных средств – это порядка 20% областного бюджета. На следующий год эта цифра будет уже 35 млрд. Он сумел доказать своим авторитетом, что эти деньги необходимы региону", - подчеркнул депутат ЗС НО.

"Еще несколько слов хочу сказать. Во время чемпионата мира, когда Глебу Сергеевичу досталась участь доводить все до ума, достраивать – и мы провели Чемпионат на пять баллов! – я думал, на этом деньги закончатся. Что мы закончим масштабные преобразования на объектах, которые мы возводили к чемпионату мира. Но нет, он стал привлекать всё больше и больше денег в город и область. Это очень радует, и я уверен, что он закладывает хорошие основы, чтобы войти в историю Нижегородской области", - сказала в заключение нижегородский парламентарий.

Напомним, что 26 сентября 2020 года исполняется три года, как Глеб Никитин является главой нижегородского региона.

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