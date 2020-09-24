Нижегородцам важно, как будут работать обновленные депутатские команды, - Артем Кавинов Политика

"Для нижегородцев очень важно, как будут работать обновленные депутатские команды", - заявил депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов.

Он также добавил, что, что выборы лидеров областного и городского парламентов – это ключевые решения, в которых партия, безусловно, должна принимать участие.

"В регионы сейчас идут серьезные финансовые ресурсы. Только в рамках партпроектов финансирование составляет более 10 млрд рублей, которые сегодня вкладываются в объекты на всей территории области. Прибавьте к этому еще и миллиардные суммы на нацпроекты. Буквально на днях областные законодатели принимали решение по уточнению бюджета 20-го года, поскольку в сентябре еще на 3 млрд увеличено федеральное финансирование", - отметил Артем Кавинов.

По словам депутата Госдумы, к материальным ресурсам, которые несут возможности для области, должен быть приложен особый человеческий ресурс.

"Это большая ответственность. Мы все хотим, чтобы эти деньги работали максимально эффективно для региона. Ведь именно городская дума, областное законодательное собрание вместе с исполнительными органами власти формируют и корректируют доходную и расходную части бюджета. Именно они, каждый на своем уровне, осуществляют депутатский контроль реализации задуманного. Их должны объединять профессионалы, которые понимают экономику, которые ориентированы на потребности людей, нижегородских семей. Для всех нас, нижегородцев, очень важно, как будут работать обновленные депутатские команды", - продолжил Кавинов.

"Сегодня мои коллеги высказались практически единогласно за конкретные кандидатуры – Евгения Люлина и Олега Лавричева. На мой взгляд, мы сегодня, с одной стороны, избрали, если можно так сказать, «капитана ледокола» под названием Законодательное собрание и «капитана на корвете» городской Думы. И, конечно, важно, чтобы в связке с губернатором и областным правительством эти два «корабля» вели и область, и город к хорошим показателям. Я думаю, такой команде все по силам", - уверен парламентарий.

Напомним, 25 сентября в Нижнем Новгороде состоялась конференция НРО "Единой России". Делегаты избрали депутата Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина для выдвижения на должность спикера регионального парламента и депутата городской Думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева - для выдвижения на должность председателя Думы.