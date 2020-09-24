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Политика

Главное достижение Глеба Никитина за три года работы – политическая стабильность в регионе, - Евгений Семенов

26 сентября 2020 12:59  [68] Политика

"Главным достижением Глеба Никитина за три года управления регионом является ликвидация войны элит, создание единого центра принятия политических решений и последовавшая за этим политическая стабильность в регионе", - заявил руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов, говоря о трехлетии работы Глеба Никитина на посту главы Нижегородской области.

"Стоит помнить, что именно война элит, расколовшая регион к 2017 году, создала угрозу потери управления и послужила одной из причин для отставки губернатора Шанцева", - продолжил эксперт.

"Задачи, с которыми столкнулся Глеб Никитин, были не из простых. Не сразу, но они были решены. Сегодня ответ на вопрос о том, в чьих руках находится политическая власть и где находится центр принятия политических решений, ни у кого не вызывает сомнения. Для всех очевидно, что управляет всем губернатор Никитин, и это достаточно серьезная база для дальнейшего устойчивого социально-экономического развития региона", - сказал в заключение Евгений Семенов.

Напомним, 26 сентября 2017 года Президент России Владимир Путин назначил Глеба Никитина временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области.

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