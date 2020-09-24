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Политика

"Даю очень высокую оценку работе губернатора и его команды за эти три года", - Василий Суханов

26 сентября 2020 14:14  [68] Политика

"Лично я даю очень высокую оценку работе губернатора и его команды за эти три года", - заявил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов.

"Во-первых, я всегда говорил, что очень важная и объективная оценка работы руководителя региона - это то, насколько правительство Нижегородской области способно привлекать федеральные средства для решения проблем региона. По этому показателю нашему губернатору я поставил бы пятёрку с плюсом. Посмотрите, какие глобальные стройки у нас сейчас идут с точки зрения развития транспортной структуры! Мы начали решать проблему Ольгинской развязки, завершаем проблему борского и семёновского направления - строим уникальную развязку Неклюдово-Золотово. Мы приступили к решению проблемы, которая не могла решиться десятилетиями – это строительство развязки на Циолковского", - сказал он.

"Второе – за минимальные сроки команда губернатора организовала великолепную работу по подготовке к празднованию 800-летия города. Причём, опять же, на это привлекаются значительные федеральные средства, которые позволяют городу стать комфортным и притягательным как для жителей, так и для туристов. Длительное время Нижний Новгород незаслуженно находился в тени с точки зрения развития туристического потенциала, а сегодня он становится известен и популярен как культурный центр, и правительство семимильными шагами двигается к празднованию юбилея города", - добавил народный избранник.

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