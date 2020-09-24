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Культура и отдых

Нижегородский ЗАГС запускает прямые эфиры в Instagram

27 сентября 2020 09:40  [28] Культура и отдых

Главное управление ЗАГС Нижегородской области объявляет о запуске прямых эфиров "ЗАГС152-онлайн" в Instagram в ходе проекта "Открытый ЗАГС", стартовавшего в 2019 году.

Подписчики в режиме реального времени смогут пообщаться с руководителем главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольгой Красновой, а также лучшими специалистами в области семейного права, представителями общественных организаций, психологами и коучами, известными спикерами и экспертами свадебной индустрии.

Присоединиться к официальному аккаунту в Instagram @zags152 можно по ссылке https://www.instagram.com/zags152.

Первый прямой эфир состоится 29 сентября в 16:00. Тема: "Свадебный сезон 2020: особенности, тенденции, итоги".

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