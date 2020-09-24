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Политика

Евгений Лебедев поздравил нижегородцев с Днем машиностроителя

27 сентября 2020 09:58  [86] Политика

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил поздравление с Днем машиностроителя. Праздник отмечается в последнее воскресенье сентября. В этом году приходится на 27 сентября.

"Машиностроительный комплекс играет ведущую роль в социально-экономическом развитии нашей страны и включает в себя сотни предприятий по всей России.

Нижегородская область является одним из крупнейших машиностроительных регионов и заслуженно носит звание одной из столиц отечественного машиностроения. Здесь сконцентрированы производства уникальных машин, знаменитых на весь мир легковых и грузовых автомобилей, автобусов, специальной техники, речных судов.

Качество и надежность продукции машиностроительных предприятий обеспечивается трудом многотысячных коллективов рабочих и инженеров. Выпускаемая вами продукция зарекомендовала себя с самой лучшей стороны не только в нашей стране, но и за ее пределами. Пусть ваш упорный труд и ценный опыт способствуют дальнейшему развитию машиностроительного комплекса нашего Отечества.

Желаю процветания, новых производственных достижений, успехов и благополучия!" - говорится в поздравлении.

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