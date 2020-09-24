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Происшествия

Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Нижнем Новгороде

27 сентября 2020 10:32  [75] Происшествия

Фото: УГИБДД по Нижегородской области

Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

ДТП случилось накануне ночью, 26 сентября, на пр.Героев в Московском районе около дома № 25.

33-летний водитель мотоцикла наехал на пешехода. В результате ДТП мужчина (личность не установлена, на вид 55-60 лет) скончался на месте происшествия. Мотоциклист с переломом ключицы госпитализирован.

По предварительной версии пешеход пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

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