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Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.
ДТП случилось накануне ночью, 26 сентября, на пр.Героев в Московском районе около дома № 25.
33-летний водитель мотоцикла наехал на пешехода. В результате ДТП мужчина (личность не установлена, на вид 55-60 лет) скончался на месте происшествия. Мотоциклист с переломом ключицы госпитализирован.
По предварительной версии пешеход пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
Проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.
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