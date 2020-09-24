Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: УГИБДД по Нижегородской области

Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

ДТП случилось накануне ночью, 26 сентября, на пр.Героев в Московском районе около дома № 25.

33-летний водитель мотоцикла наехал на пешехода. В результате ДТП мужчина (личность не установлена, на вид 55-60 лет) скончался на месте происшествия. Мотоциклист с переломом ключицы госпитализирован.

По предварительной версии пешеход пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.