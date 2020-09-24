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Общество

Новый лес высадят в Нижегородской области в октябре

27 сентября 2020 11:43  [87] Общество

Всероссийская акция "Сохраним лес" стартовала в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном деплесхозе. По информации ведомства, всего в течение осеннего этапа лесовосстановления на территории региона будет высажено более 1000 га леса, в том числе в рамках акции.

Акция ежегодная, проходит весной и осенью. В этом году будет длиться до 31 октября 2020 года. Участие в ней сможет принять каждый житель и гость Нижегородской области.

Места посадок нанесены на интерактивную карту на сайте www.сохранимлес.рф и в приложении в социальной сети "Вконтакте", где с помощью геолокации можно найти координаты ближайшей к пользователю точки посадки, количество деревьев, виды саженцев и контакты координатора.

"Президентом России Владимиром Путиным поставлены очень серьезные задачи по восстановлению лесов. В этой работе важен вклад каждого", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, в регионе продолжается реализация национального проекта "Экология". В этом году обновили парк техники, укомплектовали лесопожарную станцию III типа в Урене по охране лесов от пожаров.

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