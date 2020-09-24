"Опыт Евгения Люлина поможет в решении самых проблемных вопросов", - Светлана Васильева Политика

Директор Благотворительного экологического фонда "Цивилизация" Светлана Васильева, комментируя выдвижение Евгения Люлина на должность председателя Законодательного собрания Нижегородской области, считает, что его опыт поможет в решении самых проблемных вопросов.

"Взаимодействие законодательной власти и общественности, общественных организаций в Нижегородской области осуществляется на постоянной основе. И все комитеты Заксобрания постоянно привлекают представителей общественности в качестве экспертов в разных сферах жизнедеятельности для создания консолидированной экспертной площадки с целью решения того или иного вопроса", - сказала она.

"С приходом в Заксобрание Евгения Люлина эта тенденция, я думаю, не только не ослабнет, но, напротив, усилится. Многолетний практический опыт работы в руководстве области (а он курировал те отрасли, которые всегда были наиболее сложными) позволит ему сконцентрировать внимание регионального парламента на наиболее проблемных из них с точки зрения законодательства. Евгений Люлин долгое время курировал экологический блок, и это, без сомнения, существенно усилит позиции профильного комитета", - подвела итог Светлана Васильева.