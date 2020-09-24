"Люлин станет консолидирующей фигурой в областном парламенте", - Александр Егоров Политика

"На конференции Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" Евгений Люлин был рекомендован на должность председателя Законодательного собрания, депутатом которого он был недавно избран. До следующих выборов у него будет целый год, чтобы в очередной раз показать эффективность своей работы", - отметил политолог, директор Центра стратегических инициатив Дзержинского филиала РАНХиГС Александр Егоров.

"Сам Евгений Борисович уже высказался на конференции по ключевым вопросам, прежде всего, относительно диалога законодательной и исполнительной власти, планах по совершенствованию законодательства и разработке программ, которые будут способствовать развитию потенциала Нижегородской области. Также Люлин нацелен на консолидацию всех сил и согласованную совместную работу, при этом понимая, что без дискуссий и споров обойтись не удастся", - сказал он.

"По его словам, в регионе выстроена эффективная и профессиональная исполнительная и законодательная власть, которая способна решать задачи любого уровня. Судя по высказываниям Евгения Люлина, можно ожидать, что он станет консолидирующей фигурой в областном парламенте, которая будет работать в тесном тандеме с губернатором Глебом Никитиным. Судя по всему, у них полное взаимопонимание по ключевым аспектам развития нижегородского региона. Что касается непосредственных проблем, на которые Евгению Люлину, уже имеющему опыт руководства региональным парламентом, в первую очередь стоит обратить внимание в законотворческой деятельности - это меры по укреплению экономики, помощи малому и среднему бизнесу. Впрочем, он сам понимает важность этой работы", - добавил он.

"Еще будучи кандидатом в депутаты, Люлин неоднократно посещал Дзержинск, рассказывал о масштабной программе развития этого второго по значимости муниципального образования региона, о разработке программ к столетию Дзержинска, которое будет отмечаться в 2030 году. Полагаю, вопросы развития экономики при разработке законодательной базы будут одним из приоритетных направлений. Тандем "Никитин - Люлин" может сработать особенно в свете дальнейшей реализации стратегии социально-экономического развития Нижегородской области и участия региона в национальных проектах с максимальным привлечением инвестиций. Поэтому в качестве председателя Законодательного собрания Евгений Люлин, имеющий огромный опыт и авторитет и известный в федеральном центре, будет, безусловно, полезным", - уверен Александр Егоров.



Напомним, 25 сентября в Нижнем Новгороде состоялась конференция НРО "Единой России". Делегаты избрали депутата Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина для выдвижения на должность спикера регионального парламента.