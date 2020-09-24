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Происшествия

Самолет упал в Волгу в Кстовском районе

27 сентября 2020 15:58  [224] Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Самолет упал в Волгу в Кстовском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

ЧП случилось сегодня, 27 сентября, около 14:40.

Легкомоторный самолет потерпел крушение неподалеку от деревни Михальчиково Кстовского района.

К месту падения воздушного судна направлены оперативная группа спасателей, представители нижегородского управления МВД России на транспорте и Приволжского СУ СК России на транспорте.

Более подробной информации о случившемся пока нет.

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