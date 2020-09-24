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Самолет упал в Волгу в Кстовском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
ЧП случилось сегодня, 27 сентября, около 14:40.
Легкомоторный самолет потерпел крушение неподалеку от деревни Михальчиково Кстовского района.
К месту падения воздушного судна направлены оперативная группа спасателей, представители нижегородского управления МВД России на транспорте и Приволжского СУ СК России на транспорте.
Более подробной информации о случившемся пока нет.
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