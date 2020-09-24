Последние новости рубрики Общество
28 сентября 2020 00:01  [81] Бабье лето заканчивается. Синоптики рассказали, что нижегородцам ждать от октября
27 сентября 2020 14:14  [467] Пропавшие месяц назад нижегородские подростки найдены живыми
27 сентября 2020 12:19  [256] Движение на пересечении улиц Циолковского, Культуры и Новосоветской будет оптимизировано
27 сентября 2020 11:43  [297] Новый лес высадят в Нижегородской области в октябре
27 сентября 2020 10:48  [717] Новые случаи заражения COVID-19 выявлены в Нижегородской области
27 сентября 2020 10:17  [257] Бесплатная диагностика рака молочной железы пройдет в Нижегородском онкодиспансере
27 сентября 2020 09:33  [254] "Воспитатели детских садов как волшебники открывают детям дверь в мир взрослых", - Евгений Лебедев
27 сентября 2020 09:00  [258] "Без участия сотрудников сферы образования невозможны любые перемены к лучшему", - Глеб Никтин
26 сентября 2020 15:26  [378] Глеб Никитин проверил выполнение второй очереди благоустройства Светлоярского парка
26 сентября 2020 13:42  [1217] Оперативный штаб опубликовал данные о новых заразившихся COVID-19 нижегородцах
Общество

Бабье лето заканчивается. Синоптики рассказали, что нижегородцам ждать от октября

28 сентября 2020 00:01  [81] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Сентябрь в Нижегородской области выдался по-летнему теплым, но с понедельника на Русскую равнину потянутся поля дождевой облачности и небо над Нижним Новгородом слегка затянет облаками, пытаясь прорвать этот комфортный период.

Как сообщают специалисты компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, в понедельник, после аномального тепла в субботу и воскресенье, температура понизится до +15°…+18°, но потом антициклон вновь разгонит дождевые облака.

Солнечно будет уже в среду, температура поднимется до +19°, а в четверг 1 октября уже до +20°.

В пятницу, субботу и воскресенье (2, 3 и 4 октября) всё те же +20° градусов и солнечная сухая погода.

Похолодания до +14° стоит ожидать лишь с понедельника 5 октября, но первые дни недели обещают быть без осадков.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода
Поделиться:
Фоторепортажи
Шуховская башня после реконструкции
24 сентября 2020 08:50Шуховская башня после реконструкции

Александр Воложанин

Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph