Бабье лето заканчивается. Синоптики рассказали, что нижегородцам ждать от октября

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Сентябрь в Нижегородской области выдался по-летнему теплым, но с понедельника на Русскую равнину потянутся поля дождевой облачности и небо над Нижним Новгородом слегка затянет облаками, пытаясь прорвать этот комфортный период.
Как сообщают специалисты компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, в понедельник, после аномального тепла в субботу и воскресенье, температура понизится до +15°…+18°, но потом антициклон вновь разгонит дождевые облака.
Солнечно будет уже в среду, температура поднимется до +19°, а в четверг 1 октября уже до +20°.
В пятницу, субботу и воскресенье (2, 3 и 4 октября) всё те же +20° градусов и солнечная сухая погода.
Похолодания до +14° стоит ожидать лишь с понедельника 5 октября, но первые дни недели обещают быть без осадков.
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