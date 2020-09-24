Бабье лето заканчивается. Синоптики рассказали, что нижегородцам ждать от октября Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Сентябрь в Нижегородской области выдался по-летнему теплым, но с понедельника на Русскую равнину потянутся поля дождевой облачности и небо над Нижним Новгородом слегка затянет облаками, пытаясь прорвать этот комфортный период.

Как сообщают специалисты компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, в понедельник, после аномального тепла в субботу и воскресенье, температура понизится до +15°…+18°, но потом антициклон вновь разгонит дождевые облака.

Солнечно будет уже в среду, температура поднимется до +19°, а в четверг 1 октября уже до +20°.

В пятницу, субботу и воскресенье (2, 3 и 4 октября) всё те же +20° градусов и солнечная сухая погода.

Похолодания до +14° стоит ожидать лишь с понедельника 5 октября, но первые дни недели обещают быть без осадков.