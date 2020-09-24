Житель Уренского района получил реальный срок за разорванный паспорт жены Общество

Житель Уренского района получил реальный срок наказания за то, что разорвал паспорт жены. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 28 сентября 2020 года.

В судебном заседании установлено, что в мае этого года у себя дома вечером в состоянии алкогольного опьянения он поссорился со своей женой, и та убежала из дома. Воспользовавшись ее отсутствием, разорвал ее паспорт, и спрятал его за шкаф. Когда супруга вернулась, обнаружила испорченный документ.

31-летний мужчина признан виновным в совершении преступления по ст.325 ч.1УК РФ (повреждение официальных документов, совершенное из иной личной заинтересованности).

Следует отметить, что мужчина неоднократно судим, освободился в 2018 году.

Суд назначил ему наказание - 3 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.