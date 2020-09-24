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Происшествия

Жительница Арзамаса 42 раза похитила товары из магазинов

28 сентября 2020 09:53  [41] Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Жительница Арзамаса 42 раза похитила товары из магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД 28 сентября 2020 года.

По версии следствия, 36-летняя женщина похищала продукты питания, косметику, бытовую технику и алкоголь в магазинах Арзамаса. Злоумышленница срывала противокражные бирки и уходила, не расплатившись за товары. Сотрудниками полиции изъяты и осмотрены видеозаписи с камер наружного наблюдения, допрошены потерпевшие и свидетели.

В ходе допроса женщина объяснила, что выбирала именно эти товары, потому что их легко можно было перепродать, а вырученные деньги она тратила на личные нужды. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей. Задержанная женщина ранее уже была судима за имущественные преступления.

Вину в совершении преступлений по ч.1 ст.158 УК РФ (кража) она признала полностью. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Кроме того, женщине предстоит возместить материальный ущерб, причиненный торговым предприятиям.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд.

Обвиняемая арестована до решения суда.

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