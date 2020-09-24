"Точки роста" открылись в 2020 году в Нижегородской области по нацпроекту "Образование" Общество

42 "Точки роста" открылись в 2020 году в Нижегородской области по нацпроекту "Образование". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов проведет телемост с губернаторами, педагогами и учениками 8-ми регионов страны, представляющих разные федеральные округа России из "Точки роста" сельской школы в Курганской области 29 сентября 2020 года.

Нижегородской области доверили представлять Приволжский федеральный округ. На связь с Сергеем Кравцовым выйдут учащиеся "Точки роста" Сосновской средней школы № 1.

В рамках нацпроекта "Образование", который реализуется в стране в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина, в сентябре 2020 года по всей России открылся 2 951 центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" Минпросвещения России, из них 42 - в Нижегородской области. Еще 46 "Точек роста" появилось в нашем регионе в прошлом году.

Всего с 2019 года в 81 субъекте России в школах сельских территорий и малых городов было создано 5000 таких центров. В них школьники на самом современном оборудовании изучают предметы "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности", а также занимаются в различных кружках. В рамках марафона педагоги "Точек роста" проведут короткие онлайн-уроки по этим предметам.

"Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребёнок, где бы он ни жил, получил качественное образование и мог развить свои таланты. Планируется, что в рамках национального проекта "Образование" 27 000 школ в сельской местности и малых городах будут оснащены современным оборудованием. При этом школы самостоятельно определяют, какое лабораторное оборудование им необходимо в первую очередь", - сказал Сергей Кравцов.

В "Точках роста" ученики работают на новых современных компьютерах, 3D-принтерах, управляют квадрокоптерами, осваивают шлемы виртуальной реальности. Также школьники могут записаться в кружки, научиться играть в шахматы или создать свой собственный медиапродукт.

Благодаря центрам "Точка роста" Минпросвещения России школьники по всей стране, в том числе проживающие в сельской местности и удалённых районах, смогли провести свои каникулы интересно даже в условиях пандемии: на базе "Точек роста" работали онлайн-лагеря, онлайн-кружки, удалённо проходили шахматные турниры.

В 2019-2020 годах более 1,6 млн детей получили возможность осваивать общеобразовательные и дополнительные программы на новом оборудовании в центрах "Точка роста". Здесь ученики работают на новых современных компьютерах, 3D-принтерах, управляют квадрокоптерами, осваивают шлемы виртуальной реальности. Также школьники могут записаться в кружки, научиться играть в шахматы или создать свой собственный медиапродукт.

Благодаря центрам "Точка роста" Минпросвещения России школьники по всей стране, в том числе проживающие в сельской местности и удалённых районах, смогли провести свои каникулы интересно даже в условиях пандемии: на базе "Точек роста" работали онлайн-лагеря, онлайн-кружки, удалённо проходили шахматные турниры.

Для того чтобы педагоги центров ориентировались в самых современных тенденциях, их регулярно обучают в онлайн и офлайн-форматах. Для работы в "Точках роста" уже более 20 000 учителей прошли повышение квалификации.

Напомним, одна из важнейших задач национального проекта "Образование" - обеспечить достижение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.