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Общество

Нижегородские музыкальные училища получили более 400 новых инструментов

27 сентября 2020 12:27  [47] Общество

Музыкальные училища Нижегородской области получили более 400 новых инструментов, около 1 тысячи экземпляров методической и учебной литературы, а также необходимое оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 27 сентября 2020 года.

Около 89,8 млн рублей поступило в 2020 году на переоснащение региональных музыкальных колледжей и школ искусств в рамках нацпроекта "Культура", утвержденного президентом России Владимиром Путиным.

"Радует, что, несмотря на пандемию, подавляющее большинство музыкальных колледжей и школ искусств получили новые современные инструменты в срок. Исполнение нацпроекта "Культура" по этому направлению нашим регионом – порядка 95%. Уверен, что обновленное музыкальное оборудование повысит профессиональный уровень учащихся и мотивирует их на новые достижения", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы получили два средних специальных профессиональных образовательных учреждения: Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева и Дзержинский музыкальный колледж, а также 15 детских школ искусств - в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Балахне, Семенове, Красных Баках, Сарове, Вадском, Дивеевском, Арзамасском, Уренском районах и на Бору. Всего 17 учреждений.

Исполнение нацпроекта "Культура" в регионе по этому направлению – порядка 95%, добавили в пресс-службе правительства региона.

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