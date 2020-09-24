ФК "НН" обыграл тольяттинский "Акрон" со счетом 3:0 Спорт

Фото: ФК НН

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Футбольный клуб "Нижний Новгород" обыграл тольяттинский "Акрон" в матче первенства ФНЛ 27 сентября. Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба.

Противостояние на стадионе "Нижний Новгород" завершилось с результатом 3:0.

Счет был открыт на 44 минуте Альбертом Шариповым. Мяч рикошетом от ноги вратаря влетел в ворота соперников.

Во втором тайме Александр Ставпец заработал штрафной, но сам реализовал его, забив мяч в дальний угол.

На 69 минуте после передачи Тимура Сулейманова с левого фланга Артем Федчук пробил в касание.

"Мы имели полное преимущество и одержали победу со счетом 3:0. С первых минут ребята хорошо оборонялись, довольно легко доходили до чужих ворот. Создавали моменты, но никак не могли забить. Были отрезки, когда мы выпадали из игры. Это не понравилось. Порадовал же настрой команды, уверенность в действиях, как в обороне, так и в атаке", - прокомментировал матч главный тренер ФК "НН" Роберт Евдокимов.

Теперь 30 сентября нижегородскую команду ждет матч Кубка России по футболу 2020/2021 в Иркутске с местной командой "Зенит".