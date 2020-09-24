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Спорт

Десять спортплощадок открыты в Нижегородской области по проекту "Спорт - норма жизни"

27 сентября 2020 12:49  [49] Спорт

Фото: правительство Нижегородской области

Десять спортплощадок открыты в Нижегородской области с начала 2020 года по проекту "Спорт - норма жизни", входящего в нацпроект "Демография". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 27 сентября 2020 года.

Из десяти площадок четыре открыты в Нижнем Новгороде. Так, на днях открылась воркаут-площадка в Канавинском районе Нижнего Новгорода, на ул. Мануфактурной, 20.

По данному направлению освоение средств в настоящее время составляет 60%. До конца 2020 года по региональному проекту "Спорт – норма жизни" планируется полное освоение средств.

"Спортивные площадки доступны для всех жителей. С дворовых площадок начинали свою профессиональную карьеру многие титулованные спортсмены. Также огромное значение эти спорткомплексы имеют для укрепления здоровья и общефизической подготовки", - отметил министр спорта Нижегородской области Артём Ефремов.

Спортивные комплексы включают в себя набор уличных тренажёров: несколько рукоходов, турников, шведскую стенку, брусья. Спортивный инвентарь площадки позволяет тренироваться людям разных возрастных категорий и с различным уровнем физподготовки.

Кроме того, дворовые площадки - это еще один вклад в улучшение инфраструктуры для развития детского спорта в регионе, проведения физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Также площадки станут эффективной базой для подготовки населения к выполнению нормативов комплекса ГТО.

Напомним, в 2019 году началась реализация проекта "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.

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