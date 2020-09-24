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Бизнес

Бесплатные франшизы разработают для нижегородских соцпредпринимателей

27 сентября 2020 13:31  [40] Бизнес

Бесплатные франшизы разработают для 5 социальных предпринимателей Нижегородской области. Подведены итоги конкурса "Территории успеха", который проводит Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области при содействии министерства промышленности, торговли и предпринимательства региона в рамках реализации мероприятий национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщил региональный Минпром.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, задача конкурса "Территории успеха" - отобрать наиболее перспективные для масштабирования социальные проекты и упаковать их во франшизы.

"Очень важно, что социальные предприниматели могут получить господдержку не только в виде грантов и льготных кредитов, но и в виде очень полезных и необходимых услуг для начинающего бизнеса. Франшиза позволит победителям масштабировать бизнес, получить дополнительный доход, стандартизировать бизнес-процессы и защитить права на результат интеллектуальной деятельности", - отметил министр.

Основным критерием конкурсного отбора была социальная значимость идеи. Кроме того, комиссия оценивала инновационную составляющую проекта, число сотрудников, занятых в бизнесе, цену среднего чека на товар или услугу. Также при оценке учитывалось количество созданных рабочих мест.

"Важно, чтобы проект или идея решали социальные задачи: улучшения условий жизни, обеспечения занятости населения, помощи инвалидам, гражданам пожилого возраста, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Так, среди проектов-победителей - проект по реабилитации детей с нарушениями развития, проект по оказанию услуг транспортировки маломобильных людей с ОВЗ, частный детский сад, школа кино и ТВ, а также пансионат для пожилых людей с медицинским уходом", - рассказал Максим Черкасов.

Он также отметил, что воспользоваться франшизой смогут начинающие предприниматели.
"Запустить социальный бизнес с помощью франшизы значительно легче. В нее уже будет включен набор стандартов работы: отлаженная коммерческая и финансовая стратегии, маркетинговый план, автоматизация бизнес-процессов, паушальные взносы, отдел сопровождения, способы взаимодействия с партнерами. Это позволит начинающему предпринимателю быстрее стать эффективным на рынке", - рассказал Максим Черкасов.

Напомним, более 160 компаний включены в реестр социальных предприятий Нижегородской области по итогам третьей комиссии по вопросам признания субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями. Официальное подтверждение статуса социального предприятия дает возможность пользоваться мерами поддержки, специально разработанными для социального бизнеса в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Это бесплатные обучающие программы, реклама на экранах и билбордах в городе и области, грантовые конкурсы, консультационная поддержка, льготные кредиты, услуги по разработке сайтов, бизнес-планов, франшиз, а также меры поддержки для отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса и карантинных мер.

Ранее сообщалось, что на базе центра "Мой бизнес", отрытого в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", организован call-центр "Мой бизнес", в котором можно получить подробные консультации по всем мерам поддержки предпринимателей в период угрозы распространения COVID-19. Телефон: 8−800−301−29−94 (ежедневно с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный).

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