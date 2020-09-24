Льготные кредиты до 60 млрд рублей могут получить нижегородские экспортеры Бизнес

Льготные кредиты до 60 млрд рублей могут получить нижегородские компании-экспортеры. Заявки на участие в Корпоративной программе повышения конкурентоспособности (КППК) принимаются до 25 декабря 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 27 сентября 2020 года.

Программа реализуется в рамках федерального проекта "Промышленный экспорт" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", инициированного Президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщили в региональном Минпроме.

"В корпоративной программе повышения конкурентоспособности могут принять участие российские предприятия, которые создают или модернизируют производства как на территории РФ, так и за рубежом. При этом не менее 30% выручки предприятия должно поступать от экспортной деятельности. На инвестиционное финансирование можно будет получить до 60 млрд. руб., на иные цели – до 30 млрд. рублей", - сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Размер субсидирования составляет от 3% до 4,5% годовых от процента, установленного банком.

"В 2020 году значительно сократились сроки рассмотрения заявок. Мы как уполномоченный орган в течение 10 календарных дней проверяем заявку предприятия, затем, в случае ее соответствия требованиям, она автоматически уходит в Минпромторг России", - рассказал министр.

Условия программы

На рассмотрение в федеральном ведомстве дается еще 20 дней. Затем формируется перечень заявок организаций, планирующих заключить соглашение о реализации КППК. В 2020 году в целях реализации комплекса антикризисных мероприятий предусматривается возможность получения субсидии для торгового финансирования под 3% без соглашений о реализации КППК.

Период реализации программы рассчитан на срок от 2 до 5 лет, но проекты участников должны быть завершены не позднее 31 декабря 2024 года.

Проведение квалификационного отбора, формирование и размещение единого перечня, заключение соглашений и представление организациями отчетности о реализации КППК осуществляется на базе Государственной информационной системы промышленности (ГИСП).

Подать заявку на участие в квалификационном отборе в электронном виде можно через личный кабинет предприятия, зарегистрированного в государственной информационной системе промышленности.

Напомнил, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в первом полугодии объем несырьевого неэнергетического экспорта в нашем регионе вырос на 6,5% и составил 1,43 млрд. долларов. Нижегородская область – единственный субъект федерации среди крупных экспортеров ПФО, который продемонстрировал положительную динамику. Основу экспорта составили поставки механического оборудования, наземного транспорта спецназначения, бесшовных стальных труб, фармацевтической продукции, а также полиграфии и подсолнечного масла.

Ранее сообщалось, что федеральную поддержку более чем на 1,3 млрд долларов получили нижегородские экспортеры за 2019 год в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". За 2019 год 195 нижегородских компаний-экспортеров получили более 1000 услуг от Российского экспортного центра. Нижегородские экспортеры получают федеральные и региональные меры поддержки, среди которых — кредиты и гарантии, страхование, компенсация транспортных расходов, образовательные услуги, сертификация, поиск партнеров, маркетинговые исследования, участие в международных выставках и бизнес-миссии.