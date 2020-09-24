"Ростелеком": Светлоярский парк в Нижнем Новгороде стал технологичным Культура и отдых

"Ростелеком" установил систему видеонаблюдения в Светлоярском парке Нижнего Новгорода. Оператор создал оптическую инфраструктуру и смонтировал в зонах отдыха и развлечений 27 видеокамер, сообщили в пресс-службе компании.

Комплексное решение поможет муниципалитету обеспечивать безопасность горожан и сохранность парковой инфраструктуры, отметили в "Ростелекоме".

Система видеонаблюдения интегрирована в аппаратно-программный комплекс "Безопасный город". Сотрудники правоохранительных органов могут круглосуточно наблюдать за порядком в парке, оперативно реагируя на нарушения, и при необходимости обращаться к архиву записей.

"Ростелеком" как один из инициаторов и активных участников преобразования региона за последние несколько лет интегрировал в городскую среду десятки цифровых решений, которые сегодня успешно функционируют на основе единой платформы. Мы видим, как новые системы легко встраиваются в аппаратно-системный комплекс “Безопасный город” и работают как единый слаженный механизм. Мы рады, что с каждым годом Нижний Новгород становится современным и технологичным, а жизнь горожан – удобной и безопасной", - сказал вице-президент – директор макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Иван Зима.

"Реализуя проект комплексного благоустройства Светлоярского парка, мы постарались учесть пожелания жителей, касающиеся безопасности. За год была развернута система видеонаблюдения. Приятно, что парк, заложенный в год 750-летия Нижнего Новгорода, так преобразился к его 800-летию", - добавил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На базе созданной в Светлоярском парке оптической инфраструктуры легко подключить любую систему. Так, например, провайдер смонтировал девять точек доступа к интернету и обеспечил техническую возможность организации общественного Wi-Fi. При проведении массовых мероприятий муниципалитет сможет оперативно развернуть беспроводную сеть.

Проект реализован в рамках государственной программы "Формирование комфортной городской среды". Ранее по этой программе провайдер установил комплексную систему видеонаблюдения и развернул общественную сеть Wi-Fi в Автозаводском парке культуры и отдыха и сквере на улице Прыгунова в Нижнем Новгороде.