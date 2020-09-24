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Общество

Возведение детсада в Сормово идет с отставанием, Глеб Никитин поручил ускорить строительство

28 сентября 2020 12:32  [79] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Возведение детсада на пр.Кораблестроителей в Сормовском районе Нижнего Новгорода идет с отставанием. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Губернатор региона Глеб Никитин, посетив данный строящийся детский сад в рамках объезда Сормовского района, поручил исполняющему полномочия главы Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву взять на ежедневный контроль строительство детского дошкольного учреждения.

"К объектам, которые строятся по национальным проектам, необходимо особое внимание. В этом случае вызывают опасение темпы строительства, которые могут отразиться на сроках проведения работ. Система организации работ на площадке оставляет желать лучшего, поэтому городская администрация, которая выступает заказчиком, и лично глава города должны в ежедневном режиме контролировать процесс", - сказал Глеб Никитин.

Юрий Шалабаев по итогам выездного совещания сообщил, что в Нижнем Новгороде детские сады строят по двум нацпроектам: "Демография" и "Жилье и городская среда".

"В этом году мы уже ввели в эксплуатацию 11 детсадов, часть из них – пристрои к существующим. До конца года должны сдать еще два: на проспекте Гагарина и на проспекте Кораблестроителей, где мы сейчас побывали. Подрядчик там серьезно затянул сроки. Губернатор поставил задачу в 2020 году сдать этот объект. Будем усиливать подрядчика, искать дополнительное финансирование. Кроме того, в этом году мы начали строить еще три детских сада и планируем начать строительство еще шести, сейчас идут процедуры торгов", – рассказал Юрий Шалабаев.

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