Сормовская ТЭЦ снизила потребление воды из Волги Общество

Фото: пресс-служба Нижегородского филиала "Т Плюс"

Фильтр-пресс для обезвоживания шламовых вод с установки предварительной очистки воды введен в промышленную эксплуатацию на химическом цехе Сормовской ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Благодаря этому станция снизит объемы потребляемой волжской воды и минимизирует сброс шламовых стоков на шламонакопители. Теперь отфильтрованная вода возвращается в производство, а сухой шлам, образующийся после прохождения воды через фильтр-пресс, будет по мере накопления вывозиться на полигон.

На водоподготовительной установке речная вода, поступающая с береговой насосной станции, очищается от солей для подачи в энергетические котлы и систему теплоснабжения. До ввода в работу фильтр-пресса образующиеся в процессе предварительной очистки шламовые воды направлялись на фильтрующие шламонакопители, где происходит естественное испарение воды и уплотнение шлама. Составляющие шлам вещества безвредны, однако шламовые карты постепенно заполняются и требуют периодической очистки. Ввод в эксплуатацию фильтр-пресса позволит перевести шламонакопитель в резерв и использовать его только на время проведения технического обслуживания фильтр-пресса.

"Можно сказать, что станция переходит на замкнутый цикл водоподготовки. Благодаря этому ТЭЦ уменьшит расход технической и сетевой воды на собственные нужды и в целом потребление волжской воды и повысит эффективность работы водоподготовительной установки", - отметил технический директор – главный инженер Сормовской ТЭЦ Александр Пиголицын.