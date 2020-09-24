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Политика

"Ядерная индустрия – это основа национальной безопасности", - Евгений Лебедев

28 сентября 2020 13:29  [84] Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев поздравил нижегородцев с Днем работников атомной промышленности.

"Ядерная индустрия – это основа национальной безопасности. Наша страна имеет мощный потенциал в атомной отрасли и достойно сохраняет лидерство в сфере использования мирного атома. Сегодня ядерные технологии активно применяются в медицине, машиностроении, сельском хозяйстве, в космических проектах и во многих других сферах.

Нижегородская область вносит неоценимый вклад в развитие атомной промышленности. На территории нашего региона расположены известнейшие гиганты данной отрасли, которые получили мировое признание. Здесь сосредоточены лучшие умы талантливых, высококвалифицированных ученых и рабочих. Их новаторские разработки охватывают многие сферы деятельности и повышают качество жизни граждан.

Благодарю за ваш ежедневный ответственный труд. Отдельные слова признательности выражаю ветеранам, которые многие десятилетия трудились над становлением атомной промышленности и передали свой бесценный опыт молодому поколению. Желаю крепкого здоровья, новых профессиональных успехов и достижений!" – отмечается в поздравлении.

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