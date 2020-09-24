Последние новости рубрики Бизнес
28 сентября 2020 14:03  [62] Глеб Никитин оценил эффективность мер поддержки бизнеса, пострадавшего от последствий COVID-19
28 сентября 2020 14:00  [63] Производительность труда аварийно-ремонтной службы "Теплоэнерго" выросла на треть
28 сентября 2020 13:48  [108] Застройщика нижегородского ЖК "Солнечный" просят признать банкротом
27 сентября 2020 13:46  [119] Льготные кредиты до 60 млрд рублей могут получить нижегородские экспортеры
27 сентября 2020 13:31  [141] Бесплатные франшизы разработают для нижегородских соцпредпринимателей
25 сентября 2020 18:32  [688] "Окская судоверфь" построила первое из серии 10 судов проекта RSD59 для компании "Астрол"
25 сентября 2020 17:15  [883] ПСБ на форуме ЦИПР поделился опытом диджитализации
25 сентября 2020 16:28  [1027] Литейно-механический завод построят в Дальнеконстантиновском районе
25 сентября 2020 13:42  [449] АПЗ разработал усовершенствованный аналогово-цифровой преобразователь
25 сентября 2020 12:33  [363] Банк "Открытие" в июле-августе 2020 года вернулся на докризисный уровень по выдаче кредитов
Бизнес

Глеб Никитин оценил эффективность мер поддержки бизнеса, пострадавшего от последствий COVID-19

28 сентября 2020 14:03  [62] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил новый фитнес-клуб сети "ФизКульт" на проспекте Кораблестроителей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В клубе губернатор встретился с генеральным директором ООО "Нижегородская Фитнес Группа" Еленой Фадеевой.

"Фитнес-индустрия – одна из отраслей, в наибольшей степени пострадавших от последствий распространения коронавируса. Руководство сети проявило активную и слаженную позицию в самый непростой период. Они смогли воспользоваться практически всеми мерами поддержки: как федеральными, так и региональными. Это субсидии на выплату зарплат и оплату коммунальных услуг, льготные кредиты, "кредитные каникулы". Участвовали сотрудники и в выполнении социально значимых работ, в частности, помогали пожилым нижегородцам, отвечали на звонки в колл-центре. При этом проявили себя настоящей командой", - сказал Глеб Никитин.

"Несмотря на сложное положение, руководство сети смогло в августе открыть современный клуб в Сормовском районе. Очень важно, что здесь созданы новые рабочие места", - добавил губернатор.

Напомним, что на федеральном уровне и в Нижегородской области были приняты меры поддержки предпринимателей, чей бизнес пострадал из-за введенных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Наиболее востребованными являются субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат на заработную плату сотрудников, на оплату коммунальных услуг, на поддержку самозанятых граждан.

Кроме того, в текущем году АНО "Агентство по развитию системы гарантий и "Микрокредитная компания для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области" разработали новые финансовые продукты для поддержки бизнеса: микрозаймы под 1-6% годовых для субъектов малого и среднего предпринимательства наиболее пострадавших отраслей; отсрочка платежей (проценты и основной долг) по действующим микрозаймам на срок 3-10 месяцев; индивидуальные графики погашения, в том числе с отсрочкой платежей на 3-10 месяцев по микрозаймам, которые предоставляются до конца 2020 года; рефинансирование действующих микрозаймов, а также обязательств субъектов МСП в иных финансовых организациях.

Также разработано и утверждено постановление о предоставлении отсрочки по внесению арендной платы за имущество и земельные участки, находящиеся в государственной собственности, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. Постановление предусматривает отсрочку внесения арендных платежей за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года на срок до 1 декабря 2020 года арендаторам, внесенным в Единый реестр субъектов МСП как по договорам аренды имущества, так и участков, находящихся в областной собственности.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Льготы
Поделиться:
Фоторепортажи
Шуховская башня после реконструкции
24 сентября 2020 08:50Шуховская башня после реконструкции

Александр Воложанин

Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph