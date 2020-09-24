Глеб Никитин оценил эффективность мер поддержки бизнеса, пострадавшего от последствий COVID-19 Бизнес

Фото: пресс-служба правительства области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил новый фитнес-клуб сети "ФизКульт" на проспекте Кораблестроителей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В клубе губернатор встретился с генеральным директором ООО "Нижегородская Фитнес Группа" Еленой Фадеевой.

"Фитнес-индустрия – одна из отраслей, в наибольшей степени пострадавших от последствий распространения коронавируса. Руководство сети проявило активную и слаженную позицию в самый непростой период. Они смогли воспользоваться практически всеми мерами поддержки: как федеральными, так и региональными. Это субсидии на выплату зарплат и оплату коммунальных услуг, льготные кредиты, "кредитные каникулы". Участвовали сотрудники и в выполнении социально значимых работ, в частности, помогали пожилым нижегородцам, отвечали на звонки в колл-центре. При этом проявили себя настоящей командой", - сказал Глеб Никитин.

"Несмотря на сложное положение, руководство сети смогло в августе открыть современный клуб в Сормовском районе. Очень важно, что здесь созданы новые рабочие места", - добавил губернатор.

Напомним, что на федеральном уровне и в Нижегородской области были приняты меры поддержки предпринимателей, чей бизнес пострадал из-за введенных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Наиболее востребованными являются субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат на заработную плату сотрудников, на оплату коммунальных услуг, на поддержку самозанятых граждан.

Кроме того, в текущем году АНО "Агентство по развитию системы гарантий и "Микрокредитная компания для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области" разработали новые финансовые продукты для поддержки бизнеса: микрозаймы под 1-6% годовых для субъектов малого и среднего предпринимательства наиболее пострадавших отраслей; отсрочка платежей (проценты и основной долг) по действующим микрозаймам на срок 3-10 месяцев; индивидуальные графики погашения, в том числе с отсрочкой платежей на 3-10 месяцев по микрозаймам, которые предоставляются до конца 2020 года; рефинансирование действующих микрозаймов, а также обязательств субъектов МСП в иных финансовых организациях.

Также разработано и утверждено постановление о предоставлении отсрочки по внесению арендной платы за имущество и земельные участки, находящиеся в государственной собственности, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. Постановление предусматривает отсрочку внесения арендных платежей за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года на срок до 1 декабря 2020 года арендаторам, внесенным в Единый реестр субъектов МСП как по договорам аренды имущества, так и участков, находящихся в областной собственности.