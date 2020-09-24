Благоустройство 74 парков и скверов завершено в Нижегородской области Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Благоустройство 74 общественных пространств и 74 дворов завершилось в Нижегородской области в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Очень приятно видеть, что там, где работы уже завершены, преобразованные парки и скверы становятся любимыми местами отдыха людей. Отмечу, наша принципиальная позиция заключается в том, что без учета мнения граждан ни один проект благоустройства не должен быть реализован. Их мнение становится основой технического задания для муниципалитетов. Только благодаря такому подходу мы сможем сделать городскую среду максимально комфортной и интересной", - отметил Глеб Никитин.

Всего в этом году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в Нижегородской области планируется благоустроить 129 общественных пространств и 125 дворовых территорий. На эти цели из федерального, областного и местного бюджетов направят 1,5 млрд рублей.

"Также в регионе идет реализация проектов-победителей всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения". Ожидаем завершения работ в Дзержинске, Навашине, Урене и Богородске. Эти города стали победителями конкурса в прошлом году. Все проекты интересные, и их реализация не только будет способствовать улучшению качества городской среды, но и привлечению туристов. В городах-победителях этого года - напомню, это Выкса, Бор, Городец и Шахунья - сейчас проектно-сметная документация проходит экспертизу. После этого районы смогут приступить к подготовительным работам", - добавил Глеб Никитин.

В 2021 году начнется благоустройство общественных пространств еще в 6 городах-победителях: Арзамасе, Ворсме, Первомайске, Чкаловске, Семенове и Сарове. В общей сложности они получили грант из федерального бюджета в размере 350 млн рублей. На данный момент идет подготовка к объявлению конкурсов на разработку проектно-сметной документации.

Напомним, Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволяет качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден указом президента России Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.