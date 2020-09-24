Темпы ввода жилья выросли в Нижегородской области Общество

Промежуточные результаты реализации национального проекта "Жилье и городская среда" за 2020 год в Нижегородской области превысили показатели прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Так, за январь-август 2020 года введено в эксплуатацию 922,7 тысяч кв. м жилья, что составляет 108% к соответствующему периоду 2019 года.

"С учетом негативных явлений в экономике, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, к концу года рассчитываем сохранить темпы роста жилищного строительства на уровне не ниже, чем в прошлом году. Напомню, он составил 104,4%. Важную роль в достижении данных результатов играют принятые правительством Российской Федерации меры поддержки по стимулированию спроса в виде компенсации части процентной ставки по ипотечным кредитам. С конца апреля 2020 года банки выдают ипотечные кредиты по ставке, не превышающей 6,5%", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Сергей Морозов также добавил, что в регионе отмечается рост ипотечного кредитования. За январь-июль 2020 года выдано 15 322 ипотечных кредита, что составляет 111,51% к соответствующему периоду прошлого года. Объем выданных ипотечных кредитов за январь-июль 2020 года - 31 662 млн рублей, то есть 124,34% к соответствующему периоду прошлого года.

В рамках программы расселения аварийного жилищного фонда в новые квартиры с начала года переехали 920 нижегородцев. Это составляет 76,7% от годового плана. Было расселено 14 тысяч кв. м. аварийного жилья, что почти в 5 раз превышает показатели 2019 года за этот же период.

"Программа реализуется в плановом режиме, отставаний нет. С этого года планируем делать основной акцент на строительстве новых домов. Люди, которые переезжают из аварийных помещений, получают абсолютно новое жилье большей площади, чем у них была", - отметил Сергей Морозов.

Также в целях ускоренной реализации расселения аварийного жилья Минстроем РФ и государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию ЖКХ проработан вопрос о выделении дополнительного финансирования в размере 1,3 млрд рублей. Это позволит уже в 2021 году приступить к досрочному расселению порядка 27 тысяч кв. м, которые ранее предполагалось расселить в 2023-2024.

В рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в Нижегородской области в этом году планируется реализовать 7 проектов. Уже ведутся работы по строительству 6 социальных объектов. Это 3 школы и 3 детских сада. Также планируется приступить к реализации проекта по созданию инженерной инфраструктуры к земельным участкам, выделенным многодетным семьям.

"На реализацию данных проектов из федерального бюджета регион получил 1,6 млрд рублей. Работы идут по графику. Один детский сад на 290 мест мы планируем сдать уже к концу этого года. Остальные проекты завершим в 2021 году. Отмечу, что количество строящихся объектов по программе "Стимул", в сравнении с прошлым годом, увеличилось более чем в 2 раза. Объемы освоения бюджетных средств и, соответственно, темпы строительства в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли более чем в 10 раз", - добавил Сергей Морозов.

Напомним, реализация национального проекта "Жилье и городская среда" началась в стране в 2019 году в рамках указа президента России Владимира Путина.