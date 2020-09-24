Городецкая ССК построила земснаряд для "Речводпуть" Экономика

Фото: Росморречфлот

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Городецкое ПАО "Судоремонтно–судостроительная корпорация" построило несамоходный земснаряд для ФБУ "Администрация Камского бассейна внутренних водных путей". Об этом сообщает Росморречфлот.

Судно спустили на воду 25 сентября.

Также в этот день заложили кили еще двух земснарядов по заказу ФКУ "Речводпуть" для "Администрации Волго–Донского бассейна внутренних водных путей" и "Администрации Северо–Двинского бассейна внутренних водных путей". Окончание строительства запланировано на IV квартал 2021 года и IV квартал 2022 года.

Речь идет о земснарядах производительностью 700 куб.м/час со сменным комплектом разрыхлительных устройств (гидравлическим и фрезерным). Они предназначены для разработки песчаных, илистых и песчано-гравийных грунтов, дноуглубления, намыва дамб, с возможностью выдачи грунта в шаланды, а также по плавучему пульпопроводу длиной до 500 м и береговому пульпопроводу длиной до 100 м.

Новые земснаряды позволят поддерживать необходимые глубины на участках внутренних водных путей для обеспечения безопасности судоходства пассажирского и транспортного флота.

Проектировщиком земснарядов выступило Ростовское центральное проектно–конструкторское бюро "Стапель".

Главные характеристики:

Длина - 54 м;

Ширина - 10,5 м;

Высота борта - 3,65 м;

Осадка с полными запасами в рабочем положении - 1,3 м;

Экипаж – 28 человек.