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Происшествия

Нетрезвая женщина пострадала при катании на квадроцикле в Кстовском районе

28 сентября 2020 15:56  [45] Происшествия

Нетрезвая женщина пострадала при катании на квадроцикле в Кстовском районе. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

ДТП случилось накануне вечером, 27 сентября в д. Ройка на ул. Новой. Две женщины: 50-летняя и 53-летняя ехали на квадроцикле Stels без госномера.

Известно, что водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения и без мотошлема. Она не справилась с управлением, и квадроцикл улетел в кювет.

В результате ДТП 50-летняя женщина-водитель сломала обе ноги и левую руку. Также у нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Женщина-пассажир отделалась только переломом левой ноги.

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