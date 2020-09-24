Нетрезвая женщина пострадала при катании на квадроцикле в Кстовском районе. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.
ДТП случилось накануне вечером, 27 сентября в д. Ройка на ул. Новой. Две женщины: 50-летняя и 53-летняя ехали на квадроцикле Stels без госномера.
Известно, что водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения и без мотошлема. Она не справилась с управлением, и квадроцикл улетел в кювет.
В результате ДТП 50-летняя женщина-водитель сломала обе ноги и левую руку. Также у нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Женщина-пассажир отделалась только переломом левой ноги.
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