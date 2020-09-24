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Бизнес

Нижегородская ФНС предупреждает о фейках о возврате пенсионных отчислений

28 сентября 2020 16:01  [38] Бизнес

Фото: с сайта ФНС

Налоговая служба Нижегородской области предупреждает о фейковой информации, рассказывающей о возврате пенсионных отчислений уплаченных работодателями за своих работников.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, данные видеоматериалы транслируются в социальных сетях и мессенджерах.

В частности, в размещенных видеороликах рассказывается о том, как с помощью официальных сайтов Государственных услуг и ФНС России можно вернуть часть своих пенсионных отчислений, перечисленных работодателями в бюджет.

К сожалению, некоторые нижегородцы уже воспользовались данными "рекомендациями" и направили в налоговые инспекции свои декларации с целью вернуть налог. Результатом таких необдуманных действий со стороны налогоплательщиков стало возникновение у них задолженности по налогу на доходы физических лиц.

"Управление ФНС России по Нижегородской области обращает внимание, что получить социальный налоговый вычет, предусмотренный ст.219 Налогового кодекса РФ по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, о котором идет речь в данных роликах, можно, только если денежные средства вносил сам налогоплательщик", - сообщает налоговая служба.

В случае возникновения вопросов, связанных с получением налоговых вычетов и иных вопросов, касающихся налогообложения физических лиц, рекомендуется обращаться по телефону справочной службы ФНС России 8-800-222-2222.

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