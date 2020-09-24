Ученые три дня пытались выяснить, пригодна ли Нижегородская область для выхухоли Общество

Фото: с сайта заповедника

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Специалисты по русской выхухоли под руководством доктора биологических наук Марины Рутовской и сотрудники Хоперского заповедника, возглавляемые заместителем директора по науке Ольгой Егуновой, с 16 по 19 сентября искали выхухолей в Керженском заповеднике. Об этом сообщается на сайте заповедника.

Несколько особей выхухоли выпустили в местное озеро в начале 2000-х годов, чтобы они обосновались в заповеднике. В этом году ученые отправились на поиски, чтобы узнать, пригодна ли Нижегородская область для этих животных.

Первая группа из 15 человек обследовала водоемы около кордона Чернозерье, а также озера, расположенные между этим кордоном и поселком Рустай. Вторая группа из трех человек - окрестности поселка Рустай.

Только на одной из стариц (прим. бессточный водоем, участок прежнего русла реки) обнаружена жилая нора выхухоли.

"К сожалению, заповедные озера стали непригодны для обитания этого зверька. Одной из причин - является плохое промывание пойменных озер в весенний период из-за снижения в последние десятилетия объемов паводков на реке Керженец", - сообщил заместитель директора по науке заповедника "Керженский" Николай Баянов.

Дело в том, что озера постепенно становятся непригодными для жизни моллюсков, которыми питаются выхухоли.

Полный анализ ситуации с русской выхухолью и основание ее малой численности в Керженском заповеднике будет представлен учеными позднее.