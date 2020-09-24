Директор дзержинского Завода герметизирующих материалов Галина Савченкова скончалась на 59 году жизни Общество

Фото: пресс-служба правительства области

Создатель и бессменный руководитель дзержинского Завода герметизирующих материалов Галина Савченкова скончалсь на 59 году жизни.

Галина Анатольевна обладала званиями Почетного строителя России, Почетного химика, Заслуженного директора РФ. На протяжении последних лет она возглавляла Ассоциацию промышленников и предпринимателей "Дзержинскхимрегион". Была отмечена многими наградами, в том числе медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени". Галина Анатольевна вела активную общественно-политическую деятельность, была меценатом, членом общественного совета при главе города, основателем Интеллектуально-делового клуба Дзержинска.

Прощание с Галиной Анатольевной состоится 29 сентября с 12:00 до 13:00 в Храме Серафима Саровского по адресу ул.Самохвалова д. 2а.