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Общество

Ремонт дороги завершили в Богородске

28 сентября 2020 16:42  [76] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Ремонт дороги завершился в Богородске на ул.Ленина по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Как сообщили в пресс-службе правительства региона, специалисты Главного управления автомобильных дорог провели приемку работ. Там отремонтировали 4,4 км улицы Ленина.

"Это центральная улица города, по которой ежедневно двигаются сотни автомобилей. Привести ее в нормативное состояние было необходимо элементарно с точки зрения безопасности движение водителей и пешеходов. Подрядчик был на объекте с 8 часов утра и до 8 часов вечера, качество работ хорошее, нареканий нет", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках ремонта было выполнено фрезерование старого слоя асфальтобетонного покрытия, проведена планировка и укрепление обочин, устройство нового асфальтобетонного покрытия. Также подрядчик нанес горизонтальную дорожную разметку термопластиком и краской со светоотражающими элементами. Стоимость работ по госконтракту составила 25,7 млн рублей.

Всего в Богородском районе в этом году будет отремонтировано около 15 км дорог.

Напомним, региональная ремонтная программа в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км.

По поручению Глеба Никитина, контракты на проведение дорожных работ по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" были заключены в 2019 году. Это позволило подрядчикам рационально распределить свои ресурсы и оперативно приступить к ремонту дорог.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в 2019 году в 83-х субъектах Российской Федерации, в том числе в Нижегородской области, стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017-2018 годов.

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