"Глеб Никитин стремится сделать наш регион одним из самых комфортных и удобных, и у него все получится!", - Ольга Щетинина Политика

Заместитель председателя Законодательного собрания, руководитель фракции "Единая Россия" в региональном парламенте Ольга Щетинина, анализируя основные итоги работы Глеба Никитина на посту губернатора Нижегородской области за прошедшие три года, отметила, в первую очередь, успешную реализацию социальных программ:

"Стратегия развития Нижегородской области предусматривает в качестве одного из ключевых направлений развитие человеческого капитала, комфортной среды для проживания, здравоохранения и образования - в общем, всего того, что входит в понятие "развитие социальной сферы", - сказала она.

"В зоне внимания губернатора - поддержка многодетных семьей, а также детей, оставшихся без попечения родителей. Активная работа в этом направлении ведется вместе с нашими некоммерческими организациями. Кроме того, депутаты Заксобрания области поддержали инициативу Глеба Никитина по предоставлению многодетным семьям взамен земельного участка сертификата на улучшение жилищных условий на сумму до 470 тысяч рублей. На мой взгляд, такое решение было правильным и своевременным", - считает парламентарий.

"Одним из важных направлений отмечу также решение Глеба Никитина создать в регионе равные возможности каждому жителю. Мы пересмотрели понятие "доступная среда", уделяя особое внимание сопровождению людей с особенностями развития, начиная с процесса выявления заболевания до получения образования и трудоустройства. Например, уже принята региональная концепция непрерывного сопровождения людей с расстройством аутистического спектра. Сейчас при активном участии главы региона ведем работу по ее реализации и изменению законодательства", - рассказала заместитель председателя Законодательного собрания.

"Конечно, необходимо отметить и запуск программы по капремонту школ и детских садов за счет средств областного бюджета. Кстати, расходы на реализацию госпрограммы по капремонту образовательных организаций области стали одними из наиболее социально значимых. Объем финансирования программы в этом году составил почти 1,5 млрд рублей. Выполнен капитальный ремонт в 15 школах, а также отдельные виды ремонтных работ в 62 школах и 168 дошкольных организациях в районах области", - продолжила Ольга Щетинина.\

"Да, пандемия внесла коррективы в нашу жизнь. Однако региону удалось справиться с ней: по указу главы региона были оперативно построены новые медицинские учреждения, а также созданы дополнительные койко-места в существующих. Но остается и текущая работа. Помимо масштабного переоснащения наших медицинских учреждений, в нашей области по всем населенным пунктам курсируют "Поезда здоровья". Обследование было проведено более 24 тысяч пациентов, оказано около 50 тысяч консультаций специалистов, проведено более 30 тысяч исследований", - отметила депутат.

"Конечно, работы еще предстоит много. Но я уверена, что благодаря настойчивости и стремлению Глеба Никитина к тому, чтобы сделать нашу область одной из самых комфортных и удобных для проживания, у него все получится. А мы обязательно поможем!", - подытожила Ольга Щетинина.

Напомним, что 26 сентября 2017 года президент России Владимир Путин назначил Глеба Никитина временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области.