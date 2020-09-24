"Нижегородский губернатор в своих решениях, прежде всего, опирается на мнение жителей", - Артем Кавинов Политика

Депутат Госдумы Артем Кавинов отметил, что за последние три года с момента приезда Глеба Никитина в Нижегородскую область позитивные изменения произошли на каждой территории региона.

"За этот небольшой срок сделано, действительно, немало. Под руководством Глеба Сергеевича регион достойно провел чемпионат мира по футболу. Губернатор взял на себя серьезную ответственность, обозначив перед президентом проблему газификации северных районов региона, и фактически сдвинул с "мертвой" точки эту важную тему. Для наших северных районов это практически историческое событие. Все эти три года глава региона старался максимально привлечь федеральный интерес к области и - самое главное - удержать эту точку особого внимания. Сейчас активно идет работа над новыми задачами по подготовке к юбилею Нижнего Новгорода. А это, прежде всего, федеральное финансирование и новые проекты", - сказал Кавинов.

Депутат Госдумы также заметил, что Глебу Никитину свойственен системный подход к решению задач.

"При этом он всегда опирается на мнение жителей. Так формировалась стратегия области: на местах, с участием профессионалов, активистов. По итогам больших районных встреч с жителями принимались решения по наполнению планами областных, федеральных программ. Реальными стали долгожданные истории: ФОК в Ветлуге, крытый ледовый каток в Ковернино, Центр художественной гимнастики в Заволжье. Губернатор поддержал продолжение программы по строительству детских садов, школ. 21 детский сад за три года построен и еще 20 - в перспективе, 11 новых школ появилось за последние два года. И это, в том числе, планы по малым территориям, внимание к небольшим городам и поселкам, что особенно важно. Появляется стимул к развитию. Губернаторская поддержка здесь очень важна", - считает депутат.

"В целом за три года Глебу Сергеевичу удалось сформировать свой особый рабочий настрой в регионе, четкое видение дальнейшего развития. Есть взаимопонимание и открытость в общей команде правительства области и депутатов всех уровней. Готовы вместе двигаться дальше - в новую историю родного нижегородского края!", - добавил Кавинов.