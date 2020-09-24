Последние новости рубрики Политика
28 сентября 2020 17:47  [73] "Нижегородский губернатор в своих решениях, прежде всего, опирается на мнение жителей", - Артем Кавинов
28 сентября 2020 17:14  [109] "Глеб Никитин стремится сделать наш регион одним из самых комфортных и удобных, и у него все получится!", - Ольга Щетинина
28 сентября 2020 13:29  [159] "Ядерная индустрия – это основа национальной безопасности", - Евгений Лебедев
28 сентября 2020 12:12  [266] Первое заседание нижегородской Думы в новом составе пройдет 29 сентября
28 сентября 2020 11:31  [588] Илья Штокман назначен замглавы Нижнего Новгорода
28 сентября 2020 11:28  [186] "Евгений Люлин способен придать новый импульс работе Заксобрания", - Андрей Дахин
28 сентября 2020 10:19  [255] Образование в Нижегородской области: три года работы Глеба Никитина на посту губернатора
27 сентября 2020 14:56  [360] "Люлин станет консолидирующей фигурой в областном парламенте", - Александр Егоров
27 сентября 2020 13:15  [344] "Опыт Евгения Люлина поможет в решении самых проблемных вопросов", - Светлана Васильева
27 сентября 2020 12:23  [406] "Тема транспортных развязок при Никитине получила особое внимание", - Андрей Дахин
Политика

"Нижегородский губернатор в своих решениях, прежде всего, опирается на мнение жителей", - Артем Кавинов

28 сентября 2020 17:47  [73] Политика

Депутат Госдумы Артем Кавинов отметил, что за последние три года с момента приезда Глеба Никитина в Нижегородскую область позитивные изменения произошли на каждой территории региона.

"За этот небольшой срок сделано, действительно, немало. Под руководством Глеба Сергеевича регион достойно провел чемпионат мира по футболу. Губернатор взял на себя серьезную ответственность, обозначив перед президентом проблему газификации северных районов региона, и фактически сдвинул с "мертвой" точки эту важную тему. Для наших северных районов это практически историческое событие. Все эти три года глава региона старался максимально привлечь федеральный интерес к области и - самое главное - удержать эту точку особого внимания. Сейчас активно идет работа над новыми задачами по подготовке к юбилею Нижнего Новгорода. А это, прежде всего, федеральное финансирование и новые проекты", - сказал Кавинов.

Депутат Госдумы также заметил, что Глебу Никитину свойственен системный подход к решению задач.

"При этом он всегда опирается на мнение жителей. Так формировалась стратегия области: на местах, с участием профессионалов, активистов. По итогам больших районных встреч с жителями принимались решения по наполнению планами областных, федеральных программ. Реальными стали долгожданные истории: ФОК в Ветлуге, крытый ледовый каток в Ковернино, Центр художественной гимнастики в Заволжье. Губернатор поддержал продолжение программы по строительству детских садов, школ. 21 детский сад за три года построен и еще 20 - в перспективе, 11 новых школ появилось за последние два года. И это, в том числе, планы по малым территориям, внимание к небольшим городам и поселкам, что особенно важно. Появляется стимул к развитию. Губернаторская поддержка здесь очень важна", - считает депутат.

"В целом за три года Глебу Сергеевичу удалось сформировать свой особый рабочий настрой в регионе, четкое видение дальнейшего развития. Есть взаимопонимание и открытость в общей команде правительства области и депутатов всех уровней. Готовы вместе двигаться дальше - в новую историю родного нижегородского края!", - добавил Кавинов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Шуховская башня после реконструкции
24 сентября 2020 08:50Шуховская башня после реконструкции

Александр Воложанин

Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph