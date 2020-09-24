Эксперты ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области рассказали о правильном измерении артериального давления Общество

Фото: ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области

Эксперты ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области напомнили нижегородцам во Всемирный день сердца - 29 сентября о том, как правильно измерять давление и на что влияет точность показаний тонометра.

В ЦСМ обратили внимание, что сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти и инвалидности в мире: ежегодно они уносят более 17 миллионов человеческих жизней. Такие страшные цифры приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По словам руководителя сектора поверки средств измерения медицинского назначения ФБУ "Нижегородский ЦСМ" Алексея Меликова, для повышения точности измерений необходимо перед началом диагностики посидеть в спокойной обстановке в течение 5 - 10 минут, а за 1 час нельзя курить, употреблять алкоголь и напитки, содержащие кофеин, заниматься спортом и принимать лекарства из группы адреномиметиков.

"Займите место на стуле со спинкой и расслабьте ноги, не скрещивая их между собой. Лежать также не рекомендуется", - добавил Алексей Меликов.

Артериальное давление (АД) лучше всего измерять в положение сидя. При этом рука должна находиться в расслабленном состоянии, свободна от одежды, а локтевой сгиб - на уровне сердца, для этого кладут руку на стол чуть выше поясничного отдела. Манжета тонометра накладывается на плечо таким образом, чтобы ее нижняя граница была на два пальца выше уровня локтевого сгиба. Сама манжета крепится довольно плотно, при этом она не должна вызывать болевые ощущения.

Определение АД производят дважды, с интервалом в 2 минуты. При первом измерении рекомендуется снимать показания прибора с обеих рук. При диагнозе гипертонии лучше измерять давление дважды в день - утром и вечером. И полученные показатели записывать в специальный дневник фиксации для дальнейшей консультации с лечащим врачом.

Напомним, что с определенной периодичностью тонометр, как любой прибор, тем более медицинский, должен проходить поверку.

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями - основной причиной смертности во всем мире - один из важнейших приоритетов национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в стране в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина. Мы хотим напомнить нижегородцам о необходимости своевременной проверки работоспособности средств измерений, которыми они пользуются. Основные нарушения работы тонометров – это некорректная работа экрана, насоса, клапанов, манжет. Корректное измеренное давление – это своевременное принятие решение для консультации врача и постановки правильного диагноза, поэтому важно следить за межповерочным интервалом и соблюдать все эксплуатационные инструкции прибора", - сказал директор Нижегородского ЦСМ Денис Миронов.

Записаться на поверку тонометра можно по телефону: 8-800-200-22-14, или оставив заявку на сайте: nncsm.ru.