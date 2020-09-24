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Общество

Сотрудник колонии на Бору проносил заключенному стероиды

29 сентября 2020 09:53  [67] Общество

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Сотрудник колонии № 11 на Бору проносил заключенному стероиды. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 29 сентября 2020 года, инспектор был уволен, также состоялся суд.

В ходе рассмотрения уголовного дела в суде установлено, что в период с октября 2019 года по март 2020 года инспектор неоднократно за денежное вознаграждение одного из осужденных, проносил на территорию исправительной колонии, и передавал последнему запрещенные сильнодействующие вещества – анаболический стероидный препарат.

Денежные средства в общей сумме более 25 тысяч рублей за указанные действия осужденный перечислял посредством электронных переводов через банковские счета своих знакомых и знакомых бывшего сотрудника колонии № 11, тем самым придавалась видимость законности их владением.

Были возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.291.2 УК РФ (получение взятки через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей), четырех преступлений по ч.1 ст.174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления) и одного преступления по ч.1 ст.285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий).

Обвиняемый вину признал в полном объеме, на протяжении предварительного расследования активно сотрудничал со следствием.

Суд назначил бывшему сотруднику колонии - штраф в размере 250 тысяч рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 3 года.

Приговор вступил в законную силу.

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