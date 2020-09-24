Жительница Ковернинского района украла деньги у бывшего мужа Происшествия

Жительница Ковернинского района предстанет перед судом за кражу денег с банковского счета бывшего мужа. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 29 сентября 2020 года.

По версии следствия, в своем доме в д.Большие Мосты женщина обнаружила банковскую карту рассрочки банка, принадлежащую бывшему супругу, и решила снять деньги.



С 15 по 22 мая, зная пин-код карты, она периодически оплачивала свои покупки и снимала с данной карты деньги в банкоматах, тем самым похищала денежные средства бывшего супруга на общую сумму более 44 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счета). За совершение данного преступления 41-летней женщине грозит до 6 лет лишения свободы. Дело направлено в суд.