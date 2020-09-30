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Политика

Евгений Лебедев поздравил жителей Нижегородской области с Днем пожилых людей

01 октября 2020 09:28  [48] Политика

Председатель Законодательного собрания региона Евгений Лебедев поздравил жителей Нижегородской области с Днем пожилых людей. Праздник отмечают ежегодно 1 октября.

"В первый день октября по доброй традиции мы обращаемся к людям старшего поколения со словами признательности за их самоотверженный труд, передаваемый бесценный опыт, воспитание и заботу.

Сегодня особенный день. Он призван напомнить всем о нашем долге перед людьми старшего мудрого поколения и сказать "спасибо" нашим бабушкам, дедушкам, родителям за их поддержку, понимание, любовь, сопереживание, веру, умение слышать и слушать. Вы открыли для нас этот мир, научили достойно жить, всегда верить в лучшее и никогда не сдаваться. Вы всегда остаетесь для нас самой главной опорой.

Мы восхищаемся вашим оптимизмом, активной гражданской позицией и гордимся, что наше новое поколение, глядя на вас, перенимает дух дружбы, патриотизма и любви к стране. От всей души желаю вам крепкого здоровья, теплоты, внимания и заботы близких!" – отмечается в поздравлении.

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