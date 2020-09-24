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Общество

Более 700 нижегородок с детьми до 7 лет бесплатно повысили профквалификацию

29 сентября 2020 11:44  [39] Общество

Более 700 нижегородок, имеющих детей в возрасте до 7 лет, смогли бесплатно повысить свою профессиональную квалификацию. Об этом сообщили в управлении по труду и занятости населения.

Обучение проводится в рамках нацпроекта "Демография" в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

За 9 месяцев 2020 года к обучению приступили 735 нижегородок, имеющих детей дошкольного возраста.

Организовано переобучение и повышение квалификации для:

- женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет,
- женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости.

На реализацию данных мероприятий выделены средства в размере 20,8 млн рублей.

"Участие в проекте дает возможность женщинам с маленькими детьми не только повысить свою профессиональную квалификацию и вернуться к трудовой деятельности, на прежнее рабочее место. Они также могут переобучиться по профессии, востребованной на рынке труда, и устроиться на работу, наиболее подходящую для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка", - отметила руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Арина Садулина.

Она уточнила, что основная цель национального проекта - адаптировать и укрепить на рынке труда позиции молодых мам, повысить их профессиональную грамотность и уверенность в своих силах, усовершенствовать навык и стать востребованной на современном рынке труда.

Женщина, желающая пройти обучение, должна обратиться в центр занятости своего населенного пункта, где специалисты подберут образовательную программу, наиболее подходящую ей по уровню квалификации, форме и срокам обучения. Период обучения составляет не более 6 месяцев, активно используются дистанционные технологии. Всем, кто успешно прошел обучение, выдаются соответствующие документы о полученной квалификации.

Обучение проходит на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность, или ресурсных центров, имеющих соответствующую лицензию.

Наиболее востребованными профессиями (специальностями), программами, по которым уже организовано обучение женщин в этом году, стали:

"Менеджер по персоналу со знанием ПК",
"1С: Зарплата и кадры",
"Автоматизация рабочих мест средствами 1С: Предприятие",
"Менеджмент в сфере культуры",
"Менеджер по персоналу",
"Логопед",
"Педагог дошкольного образования",
"Специалист по маникюру",
"Парикмахер",
"Косметолог",
"Флористика",
"Ландшафтный дизайн",
"Деловой английский язык",
"Интернет-маркетинг",
"Специалист по визуализации, медиа и мультимедийным технологиям"
и др.

Наибольший интерес был проявлен к интернет-профессиям, которые позволяют иметь гибкий график и удаленный формат работы.

Федеральный проект "Содействие занятости женщин…" рассчитан до 2024 года.

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