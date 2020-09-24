Более 700 нижегородок с детьми до 7 лет бесплатно повысили профквалификацию Общество

Более 700 нижегородок, имеющих детей в возрасте до 7 лет, смогли бесплатно повысить свою профессиональную квалификацию. Об этом сообщили в управлении по труду и занятости населения.

Обучение проводится в рамках нацпроекта "Демография" в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.



За 9 месяцев 2020 года к обучению приступили 735 нижегородок, имеющих детей дошкольного возраста.

Организовано переобучение и повышение квалификации для:

- женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет,

- женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости.

На реализацию данных мероприятий выделены средства в размере 20,8 млн рублей.

"Участие в проекте дает возможность женщинам с маленькими детьми не только повысить свою профессиональную квалификацию и вернуться к трудовой деятельности, на прежнее рабочее место. Они также могут переобучиться по профессии, востребованной на рынке труда, и устроиться на работу, наиболее подходящую для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка", - отметила руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Арина Садулина.

Она уточнила, что основная цель национального проекта - адаптировать и укрепить на рынке труда позиции молодых мам, повысить их профессиональную грамотность и уверенность в своих силах, усовершенствовать навык и стать востребованной на современном рынке труда.

Женщина, желающая пройти обучение, должна обратиться в центр занятости своего населенного пункта, где специалисты подберут образовательную программу, наиболее подходящую ей по уровню квалификации, форме и срокам обучения. Период обучения составляет не более 6 месяцев, активно используются дистанционные технологии. Всем, кто успешно прошел обучение, выдаются соответствующие документы о полученной квалификации.

Обучение проходит на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность, или ресурсных центров, имеющих соответствующую лицензию.

Наиболее востребованными профессиями (специальностями), программами, по которым уже организовано обучение женщин в этом году, стали:

"Менеджер по персоналу со знанием ПК",

"1С: Зарплата и кадры",

"Автоматизация рабочих мест средствами 1С: Предприятие",

"Менеджмент в сфере культуры",

"Менеджер по персоналу",

"Логопед",

"Педагог дошкольного образования",

"Специалист по маникюру",

"Парикмахер",

"Косметолог",

"Флористика",

"Ландшафтный дизайн",

"Деловой английский язык",

"Интернет-маркетинг",

"Специалист по визуализации, медиа и мультимедийным технологиям"

и др.

Наибольший интерес был проявлен к интернет-профессиям, которые позволяют иметь гибкий график и удаленный формат работы.

Федеральный проект "Содействие занятости женщин…" рассчитан до 2024 года.