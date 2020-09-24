Клиентам компаний группы "Открытие" стал доступен биржевой фонд "Открытие — Всепогодный" Бизнес

Управляющая компания "Открытие" (входит в группу банка "Открытие") запустила диверсифицированный по классам активов валютный БПИФ "Открытие — Всепогодный". Об этом сообщает пресс-служба банка.

В пресс-службе пояснили, что валютный БПИФ предоставляет неквалифицированным инвесторам доступ к международным рынкам со стандартного брокерского счета. БПИФ "Открытие — Всепогодный" доступен для покупки через брокерский счет, который можно открыть в офисах банка "Открытие" и в компании "Открытие Брокер". Паи фонда доступны к приобретению на Московской бирже.

В основе предлагаемой стратегии фонда "Открытие — Всепогодный" – формирование широко диверсифицированного по эмитентам и классам активов сбалансированного портфеля. Его ожидаемая среднегодовая доходность в долларах США превышает доходность долларовых депозитов при умеренных волатильности и максимальной просадке стоимости пая. Фонд "Открытие — Всепогодный" предоставляет возможность инвестиций в долларах США без потерь при конвертации.

В состав БПИФ входят пять фондов ETF, которые имеют положительную долгосрочную ожидаемую доходность и позволят участвовать в динамике ключевых активов финансового рынка. "Голубые фишки" рынка акций США представлены фондом SPDR S&P 500 (SPY), развивающиеся рынки – фондом iShares MSCI Emerging Markets (EEM), золото – фондом SPDR Gold Shares (GLD), акции сектора недвижимости США – фондом iShares U.S. Real Estate (IYR), корпоративные облигации – фондом iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond (LQD).

В момент формирования фонда "Открытие — Всепогодный" доли перечисленных активов будут составлять от 15% до 25% от общего портфеля. Ежегодно, в последний торговый день года, будет осуществляться ребалансировка портфеля с целью приведения активов к равным долям в 20%.

В пресс-службе добавили, что преимуществами биржевого фонда "Открытие – Всепогодный" являются ликвидность (возможность совершать сделки по покупке и продаже паев в основную торговую сессию Мосбиржи, как с обычными акциями), осуществление инвестиций напрямую в валюте, прозрачность структуры инвестиционного портфеля фонда в режиме онлайн, а также налоговые льготы при владении паями более трех лет. Дополнительную налоговую льготу можно получить, купив паи биржевого фонда на счет ИИС.

В рамках запуска БПИФ "Открытие – Всепогодный" в партнерстве с Санкт-Петербургской биржей был создан собственный кастомизированный индекс, который выступает бенчмарком для фонда. В методике индекса реализован механизм автоматического отслеживания ценовых колебаний активов, входящих в базу расчета. Веса активов в индексе могут меняться в зависимости от относительной динамики их котировок.

БПИФ "Открытие — Всепогодный" доступен для покупки через брокерский счет на бирже. Открыть брокерский счет можно в отделениях банка "Открытие" или через сайт компании "Открытие Брокер".

"Мы рассчитываем, что фонд "Открытие – Всепогодный" оправдает свое название, показывая сбалансированный рост в широком спектре макроэкономических условий, при любой "погоде" в мировой и российской экономике. Диверсификация по классам активов внутри одного фонда позволит инвесторам не усложнять формирование личного портфеля, а прозрачный, ликвидный и выгодный формат биржевого фонда придется по вкусу ценителям простоты и удобства современных цифровых услуг", - сказал генеральный директор УК "Открытие" Константин Федулинский.

"Рынок биржевых фондов продолжает активно развиваться. Благодаря приходу новых провайдеров и созданию новых фондов у инвесторов расширяются возможности для инвестирования и диверсификации своих вложений. Биржевые фонды позволяют удобно и просто приобретать различные активы, что делает их важным продуктом для частных инвесторов. С начала года брокерские счета открыли 2,8 млн человек, всего же на бирже зарегистрировано свыше 6,5 млн частных инвесторов", добавил член правления Московской биржи Игорь Марич.