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Экономика

Международное агентство Moody`s завершило периодический обзор рейтингов НБД-Банка

29 сентября 2020 13:11  [52] Экономика

Фото: пресс-служба ПАО "НБД-Банк"

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service завершило периодический обзор рейтингов НБД-Банка. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В ходе анализа Moody's оценило соответствие рейтингов в контексте основной методологии, текущих событий и сравнения финансового и операционного профиля организации с рейтинговыми аналогами.

Таким образом, долгосрочный депозитный рейтинг НБД-Банка по национальной и иностранной валюте сохраняется на уровне Ва3, долгосрочный рейтинг риска контрагента - на уровне Ba2. Прогноз по рейтингам стабильный. Специалисты авторитетного рейтингового агентства в своем аналитическом заключении отметили, что НБД-Банк сохраняет устойчивость на финансовом рынке, имеет надежные финансовые показатели, а также высокую достаточность капитала.

Напомним, международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service ведет свою деятельность с 1909 года и является ведущим поставщиком кредитных рейтингов, исследований и аналитики инвестиционных рисков. Деятельность агентства способствуют прозрачности и интегрированности международных финансовых рынков.

Ознакомиться с методологией присвоения кредитного рейтинга и самой последней информацией об истории рейтингов можно на официальном сайте www.moodys.com.

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