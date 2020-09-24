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Политика

Стали известны лидеры депутатских объединений партий Думы Нижнего Новгорода

29 сентября 2020 13:20  [49] Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Партии определились с лидерами депутатских объединений. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили сами депутаты после первого заседания Гордумы VII созыва, которое прошло 29 сентября 2020 года.

Евгений Костин в Думе Нижнего Новгорода возглавил депутатское объединение "Единой России".

Николай Сатаев - депутатское объединение КПРФ.

Татьяна Гриневич - депутатское объединение "Справедливой России".

Герман Карачевский - депутатское объединение ЛДПР.

Будет ли создаваться депутатское объединение Партии Роста из одного человека, пока неизвестно. В Гордуму соответствующих документов не поступало.

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