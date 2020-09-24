Праздничная подсветка включится на нижегородской телебашне 29 сентября в честь 63-летия Общество

Фото: Нижегородский филиал РТРС

Праздничная подсветка включится на нижегородской телебашне сегодня, 29 сентября, в честь 63-летия радиотелецентра. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского филиала РТРС.

На световом панно телебашни появятся праздничный салют и узнаваемые графические символы, связанные с телерадиовещанием – бегущая радиоволна и легендарная "настроечная таблица", которую все видели на экранах своих телевизоров.

Строительство мощного типового телецентра в г. Горьком началось в 1955 году. Под возведение антенно-мачтового сооружения и здания аппаратно-студийного комплекса была выбрана самая высокая точка города – территория на пересечении улиц Белинского и Пушкина, на которой раньше размещался зверинец. Строительство именно на этом месте позволило инженерам решить важную задачу – обеспечить максимальную дальность распространения сигнала с новой телебашни. А уже 29 сентября 1957 года из стен нового телецентра в эфир вышла первая передача. Это был фильм "Деньги", анонсировала который диктор Зинаида Ермолова.

"Горьковский (Нижегородский) телецентр не раз становился рекордсменом всесоюзного, а потом и всероссийского масштаба. И это неудивительно: предыстория к этому обязывала. Ведь Нижний Новгород считался "первой советской радиостолицей". Именно с нашим городом связано имя "отца радио" Александра Степановича Попова. Именно из стен Нижегородской радиолаборатории впервые в радиоэфире вместо Азбуки Морзе прозвучал "русский голос", - отмечает директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин.

В 1961 году горьковчане смогли принимать программы Центрального телевидения, а в 1964 одними из первых в стране увидели телевидение "в цвете".

В 1970-1980-х годах Горьковский телецентр транслировал 3 телевизионные и 3 радиопрограммы, а с 1990-х началось активное развитие регионального телевещания – появление в эфире местных телеканалов.

В 1960-1990 годах под эгидой Горьковского – Нижегородского телецентра создавалась региональная сеть вещания – строились новые телебашни в районах области.

В 2001 году Нижегородский телецентр вошел в состав РТРС – единого государственного оператора эфирного телерадиовещания, что позволило реализовать самый крупномасштабный проект в истории отрасли связи современной России – переход с аналогового на цифровое эфирное телевидение (ЦЭТВ).

К началу цифровизации Нижний Новгород с 21 аналоговым каналом в эфире опережал Москву и Санкт-Петербург. Населению районов области, в среднем, были доступны 5 аналоговых программ, что было одним из лучших показателей по стране. Региональным феноменом был Арзамас, лидировавший по количеству эфирных телеканалов среди малых городов России.

По словам Михаила Небольсина, за 63 года на телецентре изменилось многое. В первую очередь, это революция в технологиях и технике, обеспечивающей эфирное вещание. Неизменным оставалось одно – высокая ответственность и профессионализм специалистов предприятия.

По вопросам эфирного телерадиовещания в регионе можно обращаться по телефону горячей линии: 8 800 220-20 02. Также информация доступна на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.