Четыре частых заблуждения про информационную безопасность

Стоит сразу и навсегда запомнить, что никто и никогда не будет гарантировать 100% надежность тех или иных методов в плане защиты информации после аудита информационной безопасности предприятия. Если же кто-то все же обещает такое, то как минимум, перед вами новичок, а как максимум — мошенник.
Согласно многолетнему опыту многих крупных корпораций, даже те системы, которые полностью изолированы от корпоративной сети (не говоря уже про интернет) могут быть подвержены взлому со стороны злоумышленников.
90% "маленьких" фирм наивно полагают, что они попросту не интересны злоумышленникам. Но многие напрочь забывают о том, что буквально 95% всех атак полностью автоматизированы. И злоумышленники не смотрят, какая компания "маленькая", а какая "большая".
Специально разработанные для атак боты все время, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю занимаются поиском уязвимостей всех доступных в сети узлов и, как только находят такие уязвимости, пытаются использовать их в своих конкретных целях.
Поэтому, если даже небольшое местное предприятие подключено к интернету, оно имеет такие же риски быть взломанным, как и любая другая крупная корпорация с мировым именем.
Например, многие финансовые компании полагают, что, если ГОСТ безопасность финансовых операций соблюдается и соответствует всем его требованиям, это успешный конечный результат работы кого-либо. Приобрели дорогостоящее оборудование, установили соответствующее лицензионное ПО, все настроили, и готово!
И про нее в следующий раз придется вспомнить лишь тогда, когда кто-то сможет совершить успешную атаку, обойдя все дорогие "уникальные" приложения.
В реальности каждый руководитель любой компании должен понять, что информационная безопасность его предприятия — это целый процесс, который невозможно начать и завершить, это "борьба" с постоянно развивающимися хакерами, а не разовая работа.
Многие ошибочно полагают, что у каждой компании в штате должен быть определенный специалист, который несет ответственность за информационную безопасность. Часто так думают не только рядовые сотрудники, но и руководители. Это в корне неверно.
Допустим, есть администратор сети, которого назначили на должность ответственного за ИБ. Но в его компетенцию не входят подобные вопросы, да и никто не знает, проходил ли он соответствующие курсы и сможет ли он правильно донести до всех остальных работников важность ИБ.
Вывод: вся работа по обеспечению иб компании ложится на плечи каждого сотрудника, от директора до работника архива. Если кто-то из них допустит ошибку, то поплатиться может вся компания.
* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+