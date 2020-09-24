Нижегородцев просят сохранять спокойствие при звуках сирен 2 октября

Звуки сирен прозвучат на улицах Нижегородской области 2 октября, но департамент региональной безопасности просит граждан сохранять спокойствие.
В распространенном департаментом релизе сообщается, что нижегородская область 2 октября примет участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне.
В это время на улицах города прозвучат звуки электросирен, сопровождаемые речевыми сообщениями.
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