Будущим маркетологам и финансистам: новые развивающие онлайн-курсы от "Ростелеком. Лицей" Бизнес

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Образовательный онлайн-сервис "Ростелеком. Лицей" представляет новые развивающие курсы для школьников. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В пресс-службе пояснили, что в новом учебном году в "Лицее" можно не только готовиться к экзаменам и изучать школьные предметы, но и заниматься саморазвитием.

В дополнение к школьной программе в "Лицее" есть множество полезных развивающих онлайн-курсов. На страничках раздела "Развитие" школьники узнают о современных цифровых технологиях, научатся формировать здоровые привычки, смогут развить логику, память и креативность, речевые навыки, изучат английский язык и основы финансовой грамотности.

"Лицей" предлагает ученикам начальной школы (1–4 классы) пройти курс о том, как проводить простые и безопасные химические эксперименты дома. Эти уроки нужно не просто смотреть, а повторять вместе с учителем, поскольку эксперимент как игровая форма обучения делает ребенка участником событий и позволяет понять окружающий мир, а также лучше усвоить новый материал.

Учеников старших классов может заинтересовать курс по маркетингу, который разработали эксперты "Ростелекома". Слушатели получат системные знания о классической теории маркетинга, а также новых современных методиках и инструментах продвижения продуктов и услуг. Этот ознакомительный курс подскажет, как дальше развиваться в этом направлении.

Развивающие курсы будут интересны и родителям, например, "Основы финансовой грамотности" можно проходить вместе с детьми. Он поможет разобраться, как работает финансовая система, зачем нужны банки и как правильно распоряжаться деньгами. Подробности можно посмотреть на сайте "Ростелекома".