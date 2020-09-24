Последние новости рубрики Бизнес
29 сентября 2020 14:56  [41] Будущим маркетологам и финансистам: новые развивающие онлайн-курсы от "Ростелеком. Лицей"
29 сентября 2020 11:46  [114] Клиентам компаний группы "Открытие" стал доступен биржевой фонд "Открытие — Всепогодный"
29 сентября 2020 11:37  [134] "Красное Сормово" строит очередную серию судов проекта RSD59 для ГТЛК
28 сентября 2020 16:01  [305] Нижегородская ФНС предупреждает о фейках о возврате пенсионных отчислений
28 сентября 2020 14:03  [290] Глеб Никитин оценил эффективность мер поддержки бизнеса, пострадавшего от последствий COVID-19
28 сентября 2020 14:00  [275] Производительность труда аварийно-ремонтной службы "Теплоэнерго" выросла на треть
28 сентября 2020 13:48  [970] Застройщика нижегородского ЖК "Солнечный" просят признать банкротом
27 сентября 2020 13:46  [245] Льготные кредиты до 60 млрд рублей могут получить нижегородские экспортеры
27 сентября 2020 13:31  [447] Бесплатные франшизы разработают для нижегородских соцпредпринимателей
25 сентября 2020 18:32  [783] "Окская судоверфь" построила первое из серии 10 судов проекта RSD59 для компании "Астрол"
Бизнес

Будущим маркетологам и финансистам: новые развивающие онлайн-курсы от "Ростелеком. Лицей"

29 сентября 2020 14:56  [41] Бизнес

Фото: Ростелеком

Образовательный онлайн-сервис "Ростелеком. Лицей" представляет новые развивающие курсы для школьников. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В пресс-службе пояснили, что в новом учебном году в "Лицее" можно не только готовиться к экзаменам и изучать школьные предметы, но и заниматься саморазвитием.

В дополнение к школьной программе в "Лицее" есть множество полезных развивающих онлайн-курсов. На страничках раздела "Развитие" школьники узнают о современных цифровых технологиях, научатся формировать здоровые привычки, смогут развить логику, память и креативность, речевые навыки, изучат английский язык и основы финансовой грамотности.

"Лицей" предлагает ученикам начальной школы (1–4 классы) пройти курс о том, как проводить простые и безопасные химические эксперименты дома. Эти уроки нужно не просто смотреть, а повторять вместе с учителем, поскольку эксперимент как игровая форма обучения делает ребенка участником событий и позволяет понять окружающий мир, а также лучше усвоить новый материал.

Учеников старших классов может заинтересовать курс по маркетингу, который разработали эксперты "Ростелекома". Слушатели получат системные знания о классической теории маркетинга, а также новых современных методиках и инструментах продвижения продуктов и услуг. Этот ознакомительный курс подскажет, как дальше развиваться в этом направлении.

Развивающие курсы будут интересны и родителям, например, "Основы финансовой грамотности" можно проходить вместе с детьми. Он поможет разобраться, как работает финансовая система, зачем нужны банки и как правильно распоряжаться деньгами. Подробности можно посмотреть на сайте "Ростелекома".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Шуховская башня после реконструкции
24 сентября 2020 08:50Шуховская башня после реконструкции

Александр Воложанин

Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph