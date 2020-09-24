Трассу М-7 "Волга" в Володарском районе перекроют в конце недели

Трасса М-7 "Волга" будет перекрыта для транспорта в Володарском районе в конце текущей недели. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.
Перекрытие запланировано ночью с воскресенья (6 октября) на понедельник (7 октября) в населенных пунктах Мячково и Чичерево.
В Мячково движение будет запрещено с 04:00 до 04:40, а в Чичерево - с 00:00 до 00:40.
Как пояснили в ведомстве, перекрытие обусловлено монтажными работами пролетных строений модульных надземных пешеходных переходов.
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