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Общество

Депутаты думы Дзержинска поздравили коллективы детсадов с Днем работников дошкольного образования

29 сентября 2020 15:19  [73] Общество

Депутаты думы Дзержинска поздравили коллективы детсадов с Днем работников дошкольного образования. Об этом сообщает пресс-служба думы города.

Вчера один из коллективов дошкольных учреждений поздравила председатель Гордумы Виктория Николаева. Она посетила "Детский сад № 127", расположенный на округе №5.

"Воспитатель появляется в жизни ребенка в том нежном возрасте, когда ближе мамы для малыша никого нет. Не у каждого хватит сил и терпения, чтобы справиться с целой группой веселых, шумных, любознательных детей. Это большая ответственность и огромный труд. Огромное спасибо вам за вашу работу и любовь к нашим детям", - обратилась к педагогам Виктория Николаева.

Также вчера депутат Денис Савинов поздравил коллектив детского сада №125 "Яблонька", расположенный на округе №30.

"Кропотливо изо дня в день вы воспитываете самых маленьких граждан нашей страны, восполняя то, что не успевают вложить в своих детей родители. Спасибо, что вы умеете приносить нашим деткам радость, уверенность, новые навыки! От вас зависит то, как наши малыши будут учиться и расти в ближайшее время. Пусть у вас всегда хватает сил на работу, в которой есть большая награда – привязанность детей и добрые задатки воспитания, которые останутся с ними!", - сказал Денис Савинов.

Свои поздравления с профессиональным праздником адресовали работникам дошкольных учреждений депутаты городской думы Александр Терентьев (округ №22) и Евгений Минервин (округ №32).

"Низкий вам поклон за ваш, порой, нелёгкий труд! Желаем вам благополучия, вдохновения, радости творчества, любви воспитанников и уважения их родителей!", - отметили депутаты в своих поздравлениях.

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